هل تسبب هيغوايين بإنهاء مسيرة ميسي مع التانغو؟

في ظرف دقائق معدودة تحول ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في نظر المتابعين من لاعب خذل بلاده في 3 مباريات نهائية متتالية إلى آخر بطل قدر له أن يتواجد إلى جانب لاعبين لا يقارنون بمن سبقهم من لاعبي التانغو، وتوجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى غونزالو هيغوايين، الرجل الذي واصل تخصصه بإضاعة الفرص الثمينة في المباريات النهائية.

وبعيداً عن التصاميم الطريفة التي تجمع ميسي وهيغوايين، يرى المتابعون أن هيغوايين أحد أسباب إعلان ميسي اعتزاله الدولي، بعدما انفرد بكلاوديو برافو حارس تشيلي في منتصف الشوط الأول، ووضع الكرة خارج المرمى.

وفي النسخة الماضية وأمام ذات المنتخب والحارس، تلقى هيغوايين كرة داخل المنطقة، وبدلاً من وضعها في المرمى، اختار تسديدها خارجه ليصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح وتفوز تشيلي باللقب مثلما فعلت فجر الاثنين.

أما نهائي كأس العالم 2014، فشهد تلقي هيغواين كرة مرتدة من الدفاع الألماني، وتقدم بها نحو مانويل نوير، حارس ألمانيا ومن جديد سددها خارج الخشبات الثلاث، ليعود الألمان في الأشواط الإضافية ويسجلوا هدف الفوز عبر ماريو غوتزه.

واستشهد منتقدو مستوى هيغوايين ببعض الأهداف الأرجنتينية في السابق، ابتداء من هدف بوروتشاغا في شباك ألمانيا الغربية بكأس العالم 1986 بعدما تلقى تمريرة مارادونا وتقدم بها إلى حارس المرمى بشكل مشابه لإنفراد هيغوايين بمانويل نوير، لكن الفارق أن الكرة دخلت الشباك.

وبفضل تمريرة مارادونا، سجل كلاوديو كانيجيا هدف الفوز الأرجنتيني على البرازيل في كأس العالم 1990، وكذلك هدف آخر سجله غابرييل باتيستوتا في شباك كولومبيا مطلع القرن الحالي، في إشارة إلى تواضع مستوى هيغوايين مقارنة بمن سبقه من مهاجمين اكتنزتهم قوائم منتخب الأرجنتين في فترة مضت.

وكان الأرجنتيني بيتزي، مدرب تشيلي أول الأشخاص الذين ساندوا ميسي عقب إعلان الاعتزال، حيث قال: إلى جانب إعجابي بميسي، انا منبهر تماما بأرقامه. انا أدرك ما يعنيه تقدير بعض الارقام لكن لا أحد باستطاعته تحقيق أرقام ميسي، ولا أعتقد ان أحدا سينجح في يوم من الأيام في الوصول إلى ما وصل إليه لأنه من المستحيل بالنسبة لأي لاعب أن يجد الأشياء التي يجدها ميسي".

واعتبر بيتزي أن مقارنة ميسي بمارادونا أمر غير عادل، مضيفا: "لا يمكن لجيلي أن يقارنه بمارادونا بسبب ما حققه الأخير للكرة الأرجنتينية. لكن بحسب اعتقادي أن أفضل لاعب في التاريخ كان متواجدا في الولايات المتحدة (في كوبا أميركا 2016). بالنسبة لي لا يمكن الجدل مع الأرقام".