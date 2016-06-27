يوفنتوس يعلن انضمام داني ألفيش إلى صفوفه

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم في المواسم الخمسة الأخيرة اليوم الاثنين انه ضم المدافع البرازيلي داني الفيش لموسمين.

وقال فريق السيدة العجوز في بيان: "داني الفيش اصبح لاعبا في يوفنتوس"، مشيدا بـ"نوعية ومؤهلات والتجربة الدولية" للظهير الايمن الجديد الذي امضى 8 مواسم متتالية مع برشلونة الاسباني.

وأوضح يوفنتوس ان العقد ينص ايضا على امكانية التمديد موسما آخر.

وارتدى الفيش (33 عاما و93 مباراة دولية) قميص برشلونة منذ 2008 تاريخ قدومه من اشبيلية الاسباني (2002-2008).

وأحرز الفيش مع النادي الكاتالوني بطولة الدوري الاسباني 6 مرات وكأس اسبانيا 4 مرات ودوري ابطال اوروبا 3 مرات والكأس السوبر الاوروبية 3 مرات ايضا.

ويعتبر ضم الفيش ثاني صفقة مهمة يعقدها يوفنتوس هذا الصيف بعد ان عزز خط وسطه بالبوسني ميرالم بيانيتش من روما.

