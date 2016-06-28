إنييستا يلمح إلى اتباع ميسي والاعتزال دولياً

ألمح الإسباني أندريس إنييستا إلى السير على خطى زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي واعتزال اللعب دولياً، عقب خروج إسبانيا من ثمن نهائي يورو 2016 أمام إيطاليا بهدفين دون مقابل.

وقال إنييستا عقب المباراة: سأفكر بمستقبلي مع منتخب إسبانيا، حالياً لا أملك الكلمات المناسبة للتعبير عن ما حدث.

وزاد بطل كأسي أوروبا 2008 و 2012 : علينا تقبل ما حدث، كنا ننتظرهم كثيراً لنعرف ما سيفعلونه، وفي هذه الحالة ستتعرض للعقاب مثلما حدث لنا، أعترف بأن ما حدث يعتبر أمراً صعباً قياساً على ما قدمناه، لكن هذ الواقع، وعلينا التفكير في المستقبل.



وكان ليونيل ميسي قد أعلن اعتزاله الدولي عقب نهاية كوبا أميركا 2016 التي شهدت تتويج تشيلي على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح.