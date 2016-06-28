باريس سان جيرمان يعلن تعيين أوناي إيمري مدرباً له

أعلن نادي باريس سان جرمان رسميا الثلاثاء تعيين الاسباني اوناي ايمري مدربا للفريق خلفا للوران بلان المقال من منصبه.



وأكد نادي العاصمة الفرنسية على تويتر بأن ايمري ارتبط بعقد حتى عام 2018.



وكان ايمري (44 عاما) قاد اشبيلية الى احراز لقب الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في المواسم الثلاثة الماضية.



وكان سان جرمان اقال بلان الاثنين وقال في بيان رسمي "في اجواء هادئة، قام الطرفان بمحادثات ادت الى توقيع بروتوكول يحفظ حقوق كل من الجانبين".



وكان رحيل بلان متوقعا منذ فترة، وتحديدا منذ التصريح الذي ادلى به رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي لصحيفة "لو باريزيان" في اوائل الشهر الحالي، حيث قال: "ساندت لوران بلان على مدى 3 سنوات، اما الان فيجب ان نفكر ماذا سنفعل الموسم المقبل من اجل بناء فريق اقوى على الصعيد الاوروبي".