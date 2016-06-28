سامباولي يتولى تدريب أشبيلية

أكد أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم تعاقده مع خورخي سامباولي مدرب تشيلي السابق بعقد لمدة عامين بعد رحيل أوناي إيمري.



وقال أشبيلية في بيان عن المدرب الذي قاد تشيلي لإحراز لقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة العام الماضي "أشبيلية سيعتمد على أفضل مدرب في أمريكا في 2015 والذي سيبدأ مغامرته الأولى في أوروبا."



ولم يشغل سامباولي (56 عاما) أي مهمة منذ استقالته من تدريب تشيلي في يناير الماضي.



وكان سامباولي ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم عام 2015 قبل أن يفوز لويس إنريكي مدرب برشلونة بالجائزة التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا).



وكان إيمري - الذي قاد أشبيلية لإحراز لقب الدوري الأوروبي في آخر ثلاثة مواسم - يرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2017 لكنه تفاوض مع النادي لفسخ التعاقد.



وقال أشبيلية عن مدربه السابق إيمري "بعد الفوز في 106 مباريات فإنه أكثر مدرب حقق انتصارات مع أشبيلية على الصعيدين المحلي والدولي وهو ثاني أكثر مدرب بعد خواكين كاباروس تولى تدريب الفريق برصيد 205 مباريات."



وأضاف "نتمنى كل التوفيق لإيمري في مغامرته المقبلة."



وذكرت تقارير أن إيمري سيتولى قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انفصل عن مدربه لوران بلان يوم الاثنين الماضي.



واحتل أشبيلية المركز السابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي لكنه تأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي.



