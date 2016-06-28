ليفربول يضم السنغالي مانيه

اعلن نادي ليفربول الإنجليزي الثلاثاء تعاقده مع السنغالي ساديو مانيه مهاجم ساوثهامتون في عقد طويل الامد.

واشارت الصحف البريطانية الى ان مانيه تعاقد مع الفريق الاحمر لخمس سنوات في صفقة ناهزت 30 مليون جنيه استرليني (36 مليون يورو).

وهكذا يكون مانيه، صاحب 25 هدفا في 75 مباراة مع ساوثهامتون الانكليزي، ثالث اغلى لاعب في ليفربول بعد المهاجمين اندي كارول (35 مليون جنيه) والبلجيكي كريستيان بنتيكي (5ر32 مليون جينه).

وقال مانيه لموقع ليفربول: "انه يوم كبير وانا سعيد للتوقيع مع احد اكبر الاندية الاوروبية".

وكان ليفربول تعاقد في المواسم الماضية مع عدة لاعبين من ساوثهامتون ابرزهم ادم لالانا والكرواتي ديان لوفرين وناثانيال كلاين.

