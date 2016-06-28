هازارد يغيب عن مران بلجيكا بسبب الإصابة

غاب إيدن هازارد عن مران بلجيكا اليوم الثلاثاء بعد إصابته خلال الانتصار 4-صفر على المجر يوم الأحد الماضي لكن من المنتظر أن يشارك أمام ويلز في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.



وسجل هازارد هدفا وصنع آخر في أداء فردي رائع ليساعد بلجيكا لتحقيق الانتصار الكبير على المجر لكنه أصيب في عضلات الفخذ.



وقال مارك فيلموتس للصحفيين يوم الثلاثاء "لهذا السبب قررت إخراجه. أعتقد أنه سيعود إلى المران بعد غد. إنه يعمل مع الجهاز الطبي وينبغي أن يكون لائقا بنسبة 100 بالمئة يوم الخميس."



وتفتقد بلجيكا المدافع توماس فرمالين أمام ويلز يوم الجمعة بسبب الإيقاف وغاب اللاعب عن المران اليوم أيضا بينما يأمل فيلموتس أن ينال راحة كافية للتعافي من إصابات خفيفة.



