يواخيم لوف يطلب من بيرهوف السكوت

لن يحتفل يواخيم لوف مدرب ألمانيا بذكرى مرور 20 عاما على الهدف الذهبي لبلاده أمام التشيك في نهائي بطولة أوروبا 1996 لكرة القدم بعدما استمع إلى القصة كثيرا من أوليفر بيرهوف صاحب الهدف.



وردا على سؤال حول وجود احتفال من أي نوع بمدير منتخب ألمانيا الحالي بيرهوف الذي سجل هدفي فوز ألمانيا 2-1 على التشيك قال لوف سريعا "لا لا لن يحدث".



وأضاف وسط ضحكات عالية من الصحفيين "سأكون سعيدا إذا لم أستمع إلى هذه القصة يوم الخميس إذ أنه يرددها بشكل متواصل. سأحاول أن أتجنبه في هذا اليوم."



واستمر العمل بقاعدة الهدف الذهبي لفترة قصيرة إذ كانت المباراة تنتهي بمجرد أن يسجل أي فريق في الوقت الإضافي الممتد 30 دقيقة واستفادت ألمانيا من ذلك وأحرزت لقبها الأوروبي والثالث والأخير منذ 20 عاما يوم 30 يونيو.

وألغيت قاعدة الهدف الذهبي بعد نسختين من البطولة القارية.



وبلغت ألمانيا دور الثمانية في بطولة أوروبا 2016 وستواجه إيطاليا يوم السبت المقبل.

