الفرنسي أومتيتي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بموقعها على الانترنت يوم الاربعاء إن صامويل اومتيتي قلب دفاع منتخب فرنسا في طريقه للانضمام الى برشلونة من اولمبيك ليون بعدما توصل الناديان الى اتفاق.



وأضافت الصحيفة دون النقل عن مصادر ان اومتيتي البالغ من العمر 22 عاما يتوقع أن يوقع عقدا لخمس سنوات في صفقة تبلغ نحو 30 مليون يورو

