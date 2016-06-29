كاسياس يستخدم "رامبو" لإيصال رسالته

أعطى إيكر كاسياس حارس منتخب اسبانيا لكرة القدم إشارة قوية على اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 16 عاما.



ولم يشارك كاسياس (35 عاما) في أي من المباريات الأربع لاسبانيا في بطولة أوروبا 2016 بفرنسا في ظل اعتماد المدرب فيسنتي ديل بوسكي على ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.



ونشر كاسياس - الذي استهل مشواره الدولي في 2000 وأصبح اللاعب الأكثر خوضا لمباريات دولية في اسبانيا برصيد 167 مباراة - فيديو عبر حسابه بتويتر يضم مشهدا من فيلم "رامبو" وجاء في الحوار "لا أعلم إلى أين ولكني راحل."



ونشر كاسياس رسالة قال فيها "أنا فخور بالشعور بحب الناس اليوم وللأبد. نتحد جميعا لأجل الفريق الوطني."



وأنقذ دي خيا العديد من الفرص أمام ايطاليا يوم الاثنين قبل أن يسجل فريق المدرب أنطونيو كونتي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 2-صفر ويتأهل لدور الثمانية.



وبدا دي خيا مفعما بالأمل من خلال تغريدة نشرها عبر تويتر وقال فيها "الخسارة جزء من الرياضة طالما ننهض بعد الهزيمة. سنعود."

