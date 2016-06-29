مونتيلا مدرباً جديداً لميلان

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في موقعه على الانترنت يوم الثلاثاء تعيين فينشنزو مونتيلا مدربا جديدا له لمدة عامين.



وسيبدأ مدرب فيورنتينا وسامبدوريا السابق (42 عاما) عمله مع النادي الإيطالي من أول يوليو تموز وسيحل محل كريستيان بروكي الذي تولى المسؤولية على نحو مؤقت خلفا لسينيشا ميهايلوفيتش بعد اقالته في أبريل .



كما تولى المهاجم السابق تدريب كاتانيا بعد مسيرة كلاعب في إمبولي وجنوة وسامبدوريا وروما إضافة لفترة إعارة قصيرة في فولهام الانجليزي عام 2007.



ومثل مونتيلا - الذي عين مدربا لسامبدوريا في نوفمبر الماضي وقاده للمركز 15 في الدوري - منتخب ايطاليا في 20 مباراة بين 1999 و2005 وسجل ثلاثة أهداف.



وقال النادي في بيان "يؤمن النادي بأن أسلوب لعب مدرب ميلان الجديد سيكون أساس تعاون مهم وإيجابي ومثمر."



وأنهى ميلان - الذي خسر أمام يوفنتوس في نهائي كأس ايطاليا في مايو - الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري وسيغيب عن البطولات الأوروبية للمرة الثالثة على التوالي.