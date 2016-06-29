نيمار وكوستا في قائمة البرازيل لمواجهة العراق

اختير نيمار لاعب برشلونة ودوYلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ يوم الاربعاء ضمن ثلاثة لاعبين فوق السن في تشكيلة البرازيل التي تستعد لخوض منافسات كرة القدم في اولمبياد ريو دي جانيرو في اغسطس المقبل.



وتزخر التشكيلة بالعديد من المهاجمين البارزين من بينهم جابرييل باربوسا لاعب سانتوس الواعد الذي سجل في اول مباراة دولية يخوضها مع البرازيل الشهر الماضي. وتملك التشكيلة خمسة مهاجمين حيث تضم ايضا لوان لاعب جريميو وجابرييل جيسوس مهاجم بالميراس الشاب.



واللاعب الثالث الذي انضم فوق السن هو فرناندو براس حارس بالميراس وفقا للتشكيلة المبدئية التي اعلنها المدرب روجيريو ميكالي.



واختارت البرازيل 18 لاعبا منهم 11 يلعبون في اندية برازيلية وستضم اربعة اخرين قبل الموعد النهائي في 18 يوليو تموز.



ومن بين افراد التشكيلة فيليبي اندرسون لاعب وسط لاتسيو ورافينيا لاعب برشلونة وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.



وتسعى البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية الاولمبية وهو اللقب الكبير الوحيد الذي لا يزال براوغها حتى الان.



وستواجه جنوب افريقيا والعراق والدنمرك في الدور الاول.



