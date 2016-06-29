هوملز: الألمان تعلموا من درس بالوتيلي

اكد المدافع الجديد-القديم لبايرن ميونيخ ماتس هوملز ان منتخب المانيا تعلم الدرس من الخسارة التي مني بها قبل 4 اعوام امام نظيره الايطالي وسيسعى لتجنب تكرار السيناريو عندما يلتقي الطرفان السبت في ربع نهائي كأس اوروبا 2016 المقامة في فرنسا.

واكد الايطاليون تفوقهم على "ناسيونال مانشافت" قبل 4 اعوام عندما تغلبوا عليه في الدور نصف النهائي من البطولة القارية 2-1 وتأهلوا الى النهائي حيث خسروا امام اسبانيا برباعية نظيفة لكنهم ثأروا من "لا فوريا روخا" واخرجوه من الدور الثاني للنسخة الحالية (2-صفر).

ويتواجه ابطال العالم مع "الازوري" الاحد في بوردو وهم مصممون على تحقيق فوزهم الاول عليه على صعيد البطولات من اصل 9 مواجهات معه.

ويدرك هوملز ان بانتظاره وزميله الجديد في بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ مهمة ليست سهلة على الاطلاق في مواجهة الاحد لكن المنتخب الالماني اثبت حتى الان انه يملك دفاعا "ايطاليا" كونه الوحيد الذي لم تهتز شباكه بين المنتخبات الثمانية في الدور ربع النهائي.

وعلق هوملز على الموقعة المرتقبة قائلا: "تعلمنا من 2012 انه لا يمكننا ان نتخلف والا سيكون الوضع صعبا جدا علينا لانهم فريق مرن جدا في الدفاع بثلاثة او خمسة مدافعين. سأكون سعيدا جدا اذا لم نتخلف امامهم".

وواصل: "ايطاليا مثلنا، انها منتخب البطولات وسيكون من الصعب جدا الفوز عليهم".

ويأمل الالمان ان يفكوا عقدتهم امام الجار الايطالي الذي تجنب الهزيمة امام "مانشافت" في ثماني مواجهات سابقة بينهما على الصعيد الرسمي، ابرزها في نصف نهائي مونديالي 1970 و2006 (4-3 بعد التمديد و2-صفر بعد التمديد على التوالي) ونهائي مونديال 1982 (3-1) ونصف نهائي كأس اوروبا 2012 (2-1).

وسيعول الالمان على دفاعهم وحارسهم مانويل نوير الذي سجل انجازا قياسيا مع الـ"مانشافت" بمحافظته على نظافة شباكه في المباريات الخمس الاخيرة، بينها اربعة في البطولة الحالية وواحدة ودية ضد المجر قبل السفر الى فرنسا.

واذا قدمت ايطاليا التي منيت بهزيمة ودية ثقيلة جدا امام ابطال العالم في مارس الماضي (1-4)، نفس المستوى الذي اظهرته ضد اسبانيا في الدور ثمن النهائي، فستكون الامسية صعبة على هوملز وبواتنغ ونوير في مواجهة الثنائي المميز ايدر وغراتسيانو بيليه.

ورغم الفوز الكبير الذي حققته المانيا على سلوفاكيا في ثمن النهائي (3-صفر)، طالب المدرب يواخيم لوف لاعبيه بتقديم المزيد وتحسين ادائهم وقد وافقه هوملز الرأي قائلا: "ايطاليا ليست سلوفاكيا ونحن ندرك بانه علينا تقديم المزيد".

واعتبر هوملز ان الاداء الدفاعي المميز الذي تقدمه المانيا في نهائيات فرنسا مرتبط باداء الفريق باكمله وليس خط الدفاع وحسب، مضيفا: "نحن ندافع عاليا (في ارضية الملعب) ونحاول ابقاء المنافس بعيدا عن مرمانا من خلال الضغظ عليه باكرا. انه توازن جيد بالنسبة للفريق باكمله".

