هيغوايين يرفض تمديد عقده مع نابولي

قال نيكولاس هيغوايين شقيق ووكيل أعمال المهاجم غونزالو هيغوايين إن الأخير لن يمدد تعاقده مع نابولي إلا في حال الغاء النادي الايطالي الشرط الجزائي الموجود في العقد.



وذكرت تقارير لوسائل اعلام ان عقد اللاعب الدولي الارجنتيني المرتبط مع نابولي حتى 2018 يتضمن شرطا جزائيا يبلغ نحو 95 مليون يورو .



وأبلغ نيكولاس محطة كونتيننتال الاذاعية في الارجنتين "لن نجدد العقد مع نابولي تحت أي ظروف في وجود هذا الشرط الجزائي."



واضاف "يصر رئيس النادي دوما على الشرط الجزائي في حال وجود فرصة لانتقال غونزالو ونملك الحق في عدم تجديد التعاقد."



وربطت تقارير هيجوين باحتمال الانتقال الى اتليتيكو مدريد الاسباني والعديد من اندية الدوري الانجليزي الممتاز.



وتصدر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما هدافي دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم الماضي برصيد 36 هدفا في 35 مباراة بالدوري.



