إبراهيموفيتش: سأرتدي قميص "الشياطين الحمر"

اعلن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الخميس انتقاله الى الى مانشستر يونايتد الانكليزي تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



وكتب ابراهيموفيتش على موقع انستاغرام للتواصل الاجتماعي "حان الوقت لكي يعرف الجميع. وجهتي المقبلة هي مانشستر يونايتد".



وارتبط اسم ابراهيموفيتش بمانشستر يونايتد منذ اعلانه رحيله عن باريس سان جرمان في نهاية الموسم الماضي، خصوصا بعد تعاقد مورينيو مع الفريق الانكليزي.



وذكرت تقارير صحافية كثيرة قبل اسابيع ان ابراهيموفيتش توصل الى اتفاق مع مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو، والذي ترتبطه به علاقة جيدة منذ ان اشرف عليه في انتر ميلان الايطالي.



وسبق للنجم السويدي ان اعتبر ان التفاهم بينه وبين مورينيو كان في اعلى مستوى عندما كانا في نادي انتر ميلان، كما علق على توليه تدريب الفريق قائلا "اعتقد بأنه القرار الصائب بالنسبة الى مانشستر يونايتد، لانه الرجل الذي يستطيع ان يقوده الى القمة. فهو اينما حل، حقق النجاح".



وتابع "امضيت معه لحظات رائعة عندما عملنا معا. تركت انتر ميلان، قلت اننا امضينا فترة قصيرة معا، لكني بالفعل امضيت لحظات رائعة".



وانهى ابراهيموفيتش (34 عاما) موسما رائعا مع سان جرمان حيث قاده الى الالقاب المحلية الاربعة، لكنه فشل معه في تخطي ربع نهائي دوري ابطال اوروبا حيث خرج امام مانشستر سيتي الانكليزي، ونجح بتسجيل 48 هدفا في 50 مباراة.



واحترف الهداف السويدي في مسيرته الطويلة في صفوف اياكس امستردام الهولندي ويوفنتوس وميلان وانتر ميلان الايطالية وبرشلونة الاسباني، فضلا عن سان جرمان.



وتلقى ابراهيموفيتش عروضا اخرى من انجلترا ايضا، كما اجرى ميلان محاولة لاعادته الى فريقه، وتحدثت تقارير عن احتمال انتقاله الى الدوري الاميركي.



واعتزل ابراهيموفيتش اللعب دوليا في 21 الحالي بعد خروج منتخب السويد من الدور الاول لكأس اوروبا في فرنسا، حيث فشل في تسجيل اي هدف في ثلاث مباريات، واهدر فرصة ان نسخ انجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو في ان يدخل التاريخ كثاني لاعب يسجل في اربعة نهائيات لكأس اوروبا.



خاض ابرا 116 مباراة دولية سجل فيها 62 هدفا. وكانت افضل نتيجة حققها في صفوف المنتخب بلوغه الدور ربع النهائي عام 2004 في كأس اوروبا، وثمن النهائي مرتين في مونديالي 2002 و2006.