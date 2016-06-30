برشلونة يتفق مع ليون على انتقال أومتيتي

اعلن نادي برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم يوم الخميس انه توصل الى اتفاق مع ليون الفرنسي للتعاقد مع مدافعه الدولي صامويل اومتيتي مقابل 25 مليون يورو.

وقال رئيس النادي الكاتالوني جوزيب ماريا بارتوميو "تم التوصل الى اتفاق بين برشلونة وليون، ويجب ايضا التفاوض مع اللاعب".

وتابع "انه يركز تماما حاليا مع منتخب فرنسا، ولكن بعد انتهاء كأس اوروبا 2016، سيأتي لاجراء الفحص الطبي والتوقيع".

ويلعب اومتيتي (22 عاما) مع ليون منذ 2012.

وكان ليون استبق التخلي مع اومتيتي بضم الدولي الكاميروني نيكولا نكولو من مرسيليا الاربعاء.

ولم يخض اومتيتي اي مباراة دولية حتى الان، لكن من المتوقع ان يزج به مدرب المنتخب ديدييه ديشان اساسيا في مباراة الاحد ضد ايسلندا في ربع نهائي كأس اوروبا على استاد سان دوني في ضواحي باريس، بعد ايقاف عادل رامي.

وكان برشلونة اعلن مطلع الشهر الحالي رحيل ظهيره الايمن البرازيلي داني الفيش، الذي انتقل الى يوفنتوس الايطالي.



