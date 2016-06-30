رئيس أتليتكو يطلب من الأرجنتينيين البحث عن مدرب

أكد انريكي سيريزو رئيس نادي اتلتيكو مدريد الاسباني انه قال "لا" للاتحاد الارجنتيني لكرة القدم الذي طلب منه التخلي عن المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني للاشراف على منتخب بلاده.

وقال سيريزو ردا على اسئلة الصحافيين "لقد قلت لا للمنتخب الارجنتيني كي يبحثوا عن مدرب آخر".

وراهنت الصحافة الارجنتينية على استقالة المدرب خيراردو مارتينيو بعد الخسارة الثانية في غضون عام امام تشيلي في نهائي كوبا اميركا بركلات الترجيح.

لكن الاتحاد الارجنتيني اكد ان مارتينو سيقود المنتخب الاولمبي في اولمبياد 2016 من 5 الى 21 اغسطس في ريو دي جانيرو.

والمح اتلتيكو الى ان سيميوني سيبقى مدربا لفريقه في الموسم المقبل، وهو الذي جعل منه بعد قدومه في 2011 لاعبا اساسيا على الساحة الاوروبية حيث حل وصيفا مرتين لجاره ريال مدريد (2014 و2016).



