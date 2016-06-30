رئيس برشلونة: اتفقنا مع نيمار على التجديد

اوضح رئيس نادي برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم ان نجم منتخب البرازيل نيمار سيمدد عقده مع الفريق في الايام المقبلة، وسط شائعات عن احتمال انتقاله الى فريق آخر.

وقال رئيس النادي الكاتالوني جوزيب ماريا بارتوميو يوم الخميس "في الايام المقبلة سنؤكد تمديد عقد نيمار لخمس سنوات".

واضاف "يتولى محامو الطرفين الاجراءات".

وانضم نيمار الى برشلونة من سانتوس البرازيلي عام 2013 في عقد لخمس سنوات، وشهدت صفقة انتقاله فضيحة كبيرة اتهم فيها برشلونة بالتهرب من الضرائب بعدم اعلانه عن قيمتها الحقيقية.

ولعب نيمار منذ انضمامه الى برشلونة دورا بارزا الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي في مواصلة الفريق الكاتالوني حصد الالقاب المحلية والاوروبية.

وذكرت تقارير عدة في الاسابيع الماضية اهتمام ريال مدريد وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الانكليزيين بالتعاقد مع نيمار.

وعلق بارتوميو على ذلك قائلا "قرأت ان اندية كثيرة مهتمة بنيمار. من الطبيعي ان يكون هناك اندية مهتمة به، ولكن نيمار لم يقل ابدا انه يريد ترك برشلونة"، مؤكدا "نيمار يريد البقاء مع برشلونة ونحن نريد بقاءه معنا".

واعلن نادي برشلونة مطلع الشهر الحالي قبوله دفع غرامة بقيمة 5ر5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية في اطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نجمه نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله.

وكانت النيابة العامة الاسبانية طالبت بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال على صندوق برازيلي للاستثمار خلال انتقاله من سانتوس الى الفريق الكاتالوني، وفتح تحقيق يشمل بارتوميو والرئيس السابق لبرشلونة حتى عام 2014 ساندرو روسيل بسبب التهرب من الضرائب.

واعلن برشلونة رسميا في البداية ان قيمة صفقة ضم نيمار هي 1ر57 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب، لكن القضاء الاسباني يعتبر ان قيمة الصفقة لا تقل عن 3ر83 مليون يورو.

ويواجه نيمار ايضا ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الاصول المالية للاعب وقدره 5ر43 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.

وسيشارك نيمار مع منتخب بلاده في دورة الالعاب الاولمبية بريو في اغسطس المقبل، حيث يسعى الى قيادته الى الذهبية الاولى للبرازيل في تاريخها.

وغاب النجم البرازيلي عن بطولة كوبا اميركا بعد ان رفض برشلونة مشاركته في البطولة القارية والالعاب الاولمبية معا.

وخرجت البرازيل من الدور الاول في كوبا اميركا.

