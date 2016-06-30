مانشستر سيتي يضم الأسترالي موي

قال نادي ملبورن سيتي الاسترالي إن لاعبه آرون موي انضم إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.



وقدم موي لاعب الوسط المهاجم أداء رائعا مع ملبورن سيتي في موسم 2015-2016 وسجل 11 هدفا وصنع 21 تمريرة حاسمة وهو رقم قياسي على مستوى الدوري الاسترالي.



واستحوذت مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار المالكة لمانشستر سيتي على ملبورن سيتي في 2014 بينما تتولى مجموعة سيتي لكرة القدم التابعة لها إدارة النادي حاليا.



وربما يقضي موي بعض الوقت مع ملبورن على سبيل الإعارة.



وضم مانشستر سيتي لوك براتان من ملبورن في أكتوبر 2015 لكنه أعاره إلى بولتون واندرارز الانجليزي وسيقضي الموسم

المقبل مع ملبورن وهو الأمر ذاته بالنسبة لأنطوني كاسيريس لاعب الوسط.



وقال برايان ماروود مدير مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان "آرون لديه موهبة كبيرة ويملك الصفات المناسبة التي نأمل في تعزيزها ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم."



وأضاف "وفي ظل النموذج الفريد الذي توفره مجموعة سيتي لكرة القدم فإن انتقال آرون إلى مانشستر سيمنحنا فرصة لإظهار موهبته على مستوى كبير لضمان تطوره."



وتملك مجموعة سيتي أيضا فريق نيويورك سيتي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم كما تملك أسهما في نادي يوكوهاما مارينوس الياباني.



