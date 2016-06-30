ويلز.. عقبة أمام جيل بلجيكا الذهبي قبل معانقة المجد

تشعر ويلز بالسعادة لكونها غير مرشحة للتأهل للدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 عندما تواجه بلجيكا يوم الجمعة في دور الثمانية لكن هذا لا يتناسب مع القدرات التي قدمتها خلال البطولة.



وستدخل بلجيكا التي سحقت المجر 4-صفر في دور الستة عشر وهي مرشحة للفوز والتقدم.



لكن الطرفين يعلمان أن ويلز أثبتت من قبل قوتها في مواجهة بلجيكا عندما فازت 1-صفر في كارديف وتعادلت في بروكسل في التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الحالية.



وتتعرض بلجيكا التي ستلعب في ليل بالقرب من الحدود البلجيكية لضغط نفسي كبير من أجل أن ينافس الجيل الذهبي على لقب بطولة كبرى.



وتزعم ويلز أيضا أنها طورت جيلا ذهبيا بقيادة غاريث بيل حتى وإن كان لديها مجموعة أقل من المواهب مقارنة مع منافستها التي تحتل المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).



وقال كريس جانتر مدافع ويلز "في العادة نكون في موقف جيد عندما نكون غير مرشحين للفوز."



وأضاف "بلجيكا هي المرشحة وهي تلعب بالقرب من حدودها لكن هذا أمر يمكننا الاستفادة منه."



وستكون كل الأنظار موجهة إلى المتألقين بيل وايدن هازارد.



وسجل بيل صاحب أغلى صفقة انتقال ثلاثة أهداف ولعب تمريرة عرضية حولها مدافع ايرلندا الشمالية بالخطأ داخل مرماه لتفوز ويلز 1-صفر في دور الستة عشر.



وربما تكون قدرته على الارتقاء لمستوى الحدث في غاية الأهمية.



وقدم هازارد أداء رائعا أمام المجر كما فعل الفريق بعد بداية سيئة في البطولة. وصنع الهدف الثاني لميشي باتشواي وهز الشباك بعد مجهود فردي رائع بعد ذلك بدقيقتين لينهي آمال المجر في المباراة التي وصفها بأنها الأفضل مع منتخب بلاده.



وغاب قائد بلجيكا عن التدريبات لمدة يومين بسبب إصابة في الفخذ لكنه من المرجح أن يكون جاهزا للعب حيث سيعود للمدينة التي صنعت نجوميته.



وتلعب ويلز في أول بطولة كبرى منذ هزيمتها أمام البرازيل في دور الثمانية لكأس العالم 1958.



وقال مارك فيلموتس مدرب بلجيكا "ويلز تملك فريقا قويا وليس فقط بوجود جاريث بيل لكن هناك مجموعة جيدة من اللاعبين أيضا."



لكن بلجيكا تملك مجموعة أكبر من المواهب وأشار فيلموتس إلى كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو الذي سجل 27 هدفا في 52 مباراة مع ايفرتون هذا الموسم.



وقال كريس كولمان مدرب ويلز "بلجيكا تملك مجموعة من اللاعبين يشرف وجودهم أي منتخب وطني."



وتابع "لكن في أربع سنوات لعبنا ضدها أربع مرات فزنا في واحدة وتعادلنا في مناسبتين لذا لا يوجد ما نقلق منه."



وقال هازارد إن على بلجيكا الحذر من ويلز.



وأضاف "اللعب أمام ويلز صعب. لديها مجموعة متماسكة للغاية ومهاجم رائع (بيل)."



وسيكون أمام الفائز فرصة جيدة للتأهل للنهائي حيث سيواجه الفائز من مواجهة البرتغال وبولندا في الدور قبل النهائي.