باريس سان جيرمان يضم حاتم بن عرفة

أعلن باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في المواسم الاربعة الماضية تعاقده مع جناح نادي نيس حاتم بن عرفة حتى عام 2018 الجمعة على موقعه الرسمي.



وحمل بن عرفة (29 عاما و15 مباراة دولية) الوان ليون (2004-2008) ومرسيليا (2008-2011) ونيوكاسل (2011-2015) وهال سيتي الانكليزيين (2015) ونيس منذ 2015 حيث سجل 17 هدفا و6 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.



وقال القطري ناصر الخليفي رئيس سان جرمان: "انا سعيد للترحيب بلاعب موهوب مثل بن عرفة. كان لعدة سنوات احد ابرز اللاعبين في الدوري الفرنسي".



واصبح بن عرفة اول لاعب ينضم الى الفريق الباريسي في عهد المدرب الجديد الاسباني اوناي ايمري الذي خلف لوران بلان المقال من منصبه.

واحرز بن عرفة لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع ليون بين 2005 و2008 ومع مرسيليا في 2010.



وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان قد اختار بن عرفة ضمن الاحتياطيين الثمانية للتشكيلة الاساسية التي تخوض كأس اوروبا 2016 على ارضها.