سانيا: فرنسا لن تلقى مصير إنجلترا

قال بكاري سانيا الظهير الأيمن لفرنسا إنه لا يتخيل أن يلقى منتخب بلاده نفس مصير انجلترا بالخسارة أمام أيسلندا مفاجأة بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 عندما يتواجهان من أجل مقعد بالمربع الذهبي يوم الأحد.



وتحدث سانيا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قائلا "لا أفكر في الهزيمة ولا أخطط لبدء عطلتي مبكرا وأود أن أكمل الطريق."



وعبر سانيا اللاعب السابق لأرسنال والحالي لمانشستر سيتي عن دهشته من خسارة انجلترا 2-1 أمام ايسلندا في دور 16.



وأضاف "كنت أعتقد أن انجلترا ستفوز لأنها تملك فريقا شابا يكتظ بالمواهب ومن جهة أخرى أنا سعيد لأجل أيسلندا لأنها لعبت بشكل جيد جدا واستحقت الوجود هنا."



ويثق سانيا (33 عاما) الذي نال إشادة بسبب مستواه في البطولة في أن فرنسا ستنجو من اختبار أيسلندا في ستاد فرنسا.



وتابع "لا نقلل من تقدير أيسلندا بالتأكيد لكننا ننتمي لأفضل منتخبات أوروبا ونحن ضمن المرشحين للقب ونلعب على أرضنا.



"عندما نرى مدى سعادة المشجعين بالاحتفال بأهدافنا ندرك أننا لا يمكن أن نحبطهم."



وواصل "بالنسبة لي الخروج من قبل النهائي يظل فشلا والجميع يعرف ما هو طموحنا."



