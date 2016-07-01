مورينيو يتسبب برحيل غيغز عن يونايتد بعد 29 عاماً

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة أن رايان غيغز أنهى ارتباطه بمانشستر يونايتد بعد 29 عاما عبر التوصل لتسوية مع النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصدر يونايتد بيانا رسميا لتأكيد رحيل غيغز خلال الأيام المقبلة.

وعمل الويلزي غيغز (42 عاما) الذي ينتهي عقده بعد عام مساعدا للمدربين ديفيد مويز ولويس فان جال ولم يتوصل لاتفاق بشأن حصوله على دور في النادي تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وانضم غيغز ليونايتد منذ كان عمره 14 عاما ولعب 963 مباراة وتوج بالدوري الانجليزي الممتاز 13 مرة وبدوري أبطال أوروبا مرتين قبل اعتزاله في 2014.

وارتبط غيغز بتدريب يونايتد مستقبلا لكنه على الأرجح سيبحث عن تجربة في ناد آخر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من يونايتد على هذا التقرير.