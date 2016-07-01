مانشستر سيتي يجمع نوليتو بغوارديولا مجدداً

اعلن مانشستر سيتي الانجليزي الجمعة تعاقده مع المهاجم الاسباني الدولي نوليتو من سلتا فيغو لمدة اربع سنوات بعدما دفع البند الجزائي في عقده والبالغ 8ر13 مليون جنيه استرليني.

واصبح نوليتو (29 عاما) ثالث لاعب يضمه فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الصيف الحالي.



وامضى نوليتو ثلاث سنوات مع سلتا فيغو حيث سجل 39 هدفا في 103 مباريات.

وكان غوارديولا قد جذب لاعب الوسط الالماني ايلكاي غوندوغان من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه استرليني بالاضافة الى لاعب الوسط الاسترالي ارون موي.

وخاض نوليتو مباريات بلاده الاربع في كأس اوروبا المقامة حاليا، لكن اسبانيا ودعت من الدور الثاني بعد خسارتها امام ايطاليا صفر-2.

وقال نوليتو: "اعتقد ان بيب غوارديولا احد افضل المدربين في العالم. يعرف اللعبة جيدا وسيطورني كلاعب. انا متأكد من انه سيساعدني على تقديم افضل ما لدي".

ولعب نوليتو في برشلونة لفترة تحت اشراف غوارديولا وكان في الفريق الرديف بين 2008 و2011.

وبدأ مانويل اغودو دوران "نوليتو"، وبمقدوره ان يلعب كمهاجم او جناح، مشواره مع اسيخا بالومبيي وخاض معه 76 مباراة بين 2006 و2008. وبقي 3 مواسم مع رديف برشلونة فسجل 29 هدفا في 106 مباريات، قبل ان يرتقي الى الفريق الاول تحت اشراف غوارديولا وخاض 5 مباريات في موسم 2010-2011.

وفي ظل محدودية المشاركة مع الفريق الكاتالوني وبرغم منحه عقدا جديدا، انتقل الى بنفيكا البرتغالي فسجل له 16 هدفا في 63 مباراة.

واعير الى غرناطة لستة اشهر في موسم 2012-2013 قبل الانضمام الى سلتا فيغو.

