"ربع مليار يورو" تبقي نيمار في برشلونة حتى 2021

وقع نجم منتخب البرازيل لكرة القدم نيمار الجمعة عقدا جديدا يستمر فيه مع برشلونة بطل اسبانيا لمدة خمس سنوات اضافية، والذي تضمن بندا جزائيا بقيمة 250 مليون يورو (5ر277 مليون دولار).



واوضح برشلونة في بيان له ان عقد نيمار يمتد حتى 30 يونيو 2021 وان البند الجزائي "حدد ب200 مليون يورو للسنة الاولى، و222 للثانية و250 للسنوات الثلاث التالية".



وكان نيمار وافق الخميس على البقاء في برشلونة.



وانضم نيمار الى برشلونة من سانتوس البرازيلي عام 2013 في عقد لخمس سنوات ايضا، وشهدت صفقة انتقاله فضيحة كبيرة اتهم فيها برشلونة بالتهرب من الضرائب بعدم اعلانه عن قيمتها الحقيقية.



واعلن نادي برشلونة مطلع الشهر الحالي قبوله دفع غرامة بقيمة 5ر5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية في اطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نجمه نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله.



وكانت النيابة العامة الاسبانية طالبت بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال على صندوق برازيلي للاستثمار خلال انتقاله من سانتوس الى الفريق الكاتالوني، وفتح تحقيق يشمل بارتوميو والرئيس السابق لبرشلونة حتى عام 2014 ساندرو روسيل بسبب التهرب من الضرائب.



واعلن برشلونة رسميا في البداية ان قيمة صفقة ضم نيمار هي 1ر57 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب، لكن القضاء الاسباني يعتبر ان قيمة الصفقة لا تقل عن 3ر83 مليون يورو.



ويواجه نيمار ايضا ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الاصول المالية للاعب وقدره 5ر43 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.



وسيشارك نيمار مع منتخب بلاده في دورة الالعاب الاولمبية بريو في اغسطس المقبل، حيث يسعى الى قيادته الى الذهبية الاولى للبرازيل في تاريخها.



وغاب النجم البرازيلي عن بطولة كوبا اميركا بعد ان رفض برشلونة مشاركته في البطولة القارية والالعاب الاولمبية معا.



وخرجت البرازيل من الدور الاول في كوبا اميركا.

