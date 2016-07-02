دولي إنجليزي تمنى ترك المنتخب والاحتفال مع عارضة أزياء

بدأت الصحافة الإنجليزية كشف العديد من القصص التي صاحبت تواجد منتخب بلادها في فرنسا، عقب الخروج المهين أمام أيسلندا في ثمن نهائي يورو 2016، وكشفت عن رسائل خاصة بين كايل وولكر الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا وعارضة أزياء شهيرة، خلال أيام البطولة، قال فيها اللاعب بأنه يتمنى ترك المنتخب والاحتفال بدلاً من ذلك.

ونشرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية خبراً صباح السبت عن وولكر، الذي قدم مستويات رائعة مع توتنهام اللندني في الموسم الماضي، مشيرة إلى أن عارضة الأزياء سألته إذا ما كان يتواجد في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ليرد اللاعب قائلاً: "كم أتمنى ذلك" قبل ساعات من مواجهة روسيا في افتتاح المشوار الإنجليزي في البطولة الأوروبية.

وقدمت إنجلترا أداءً كارثياً في البطولة، بعدما تعادلت في المباراة الافتتاحية أمام روسيا ولم تنجح بتسجيل أي هدف أمام سلوفاكيا، وفازت بهدف متأخر أمام ويلز قبل السقوط الكارثي أمام أيسلندا بهدفين مقابل هدف.

وبسبب ذلك الخروج، قرر روي هودسون مدرب إنجلترا ترك منصبه بعد 4 أعوام لم يترك فيها بصمة خلال مشاركات الإنجليز في البطولات الكبرى التي خاضها

