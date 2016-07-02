مانشستر يونايتد يواصل صفقاته ويضم مخيتاريان

أكد نادي بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الالماني لكرة القدم، توقيع مهاجمه الدولي الارميني هنريك مخيتاريان عقدا انتقل بموجبه الى صفوف مانشستر يونايتد الانجيزي اوم السبت.

وقال رئيس النادي الالماني هانس يواكيم فاتسكه لموقع النادي على شبكة الانترنت "لقد قبلنا عرض مانشستر يونايتد لاننا لو رفضناه لكان اللاعب انتقل من دن مقابل الموسم المقبل مع انتهاء عقده".

واضاف "بعد مفاوضات صعبة نزل النادي عند رغبة اللاعب بالانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد".

وكان مخيتاريان اختير افضل لاعب في البوندسليغا الموسم المنتهي وقد سجل 18 هدفا في مختلف المسابقات وساهم في 15 تمريرة حاسمة.

وهو ثالث لاعب مؤثر يفقده دورتموند هذا الموسم بعد انتقال مدافعه الدولي ماتس هوملس الى بايرن ميونيخ، وايلكاي غوندوغان الى مانشستر سيتي الانجليزي.

وبات مخيتاريان ثالث لاعب ينضم الى صفوف فريق "الشياطين الحمر" استعدادا للموسم المقبل باشراف مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو بعد المدافع العاجي اريك بايلي والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي تعاقد معه النادي الشمالي العريق في اول ايام سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر ان مورينيو يحاول اقناع لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا بول بوغبا بالعودة الى صفوف مانشستر يونايتد وهو مستعد لدفع مبلغ قياسي للحصول على خدماته.



