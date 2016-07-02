هداف ويلز يبدأ رحلة البحث عن عمل جديد

قاد هال روبسون-كانو منتخب بلاده ويلز للصعود لقبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة في تاريخه بفضل هدف رائع يوم الجمعة لكنه ينتظر تحديا جديدا بعيدا عن مواجهة البرتغال المقبلة وهو البحث عن فريق جديد يلعب له.



وبعد أن بذل جهدا كبيرا للتعافي من إصابة في الكاحل واللحاق بالبطولة الأوروبية حصل المهاجم روبسون-كانو (27 عاما) في نفس اليوم الذي انتهى فيه عقده مع ريدينج فريق القسم الثاني الانجليزي على دفعة معنوية هائلة عندما أحرز الهدف الثاني لبلاده في شباك بلجيكا في دور الثمانية يوم الجمعة بطريقة رائعة.



وقال روبسون-كانو للصحفيين عن قراره بترك النادي الذي انضم إليه وهو طالب بالمدرسة "بقيت في ريدينج مدة 12 عاما وقدمته له الكثير من الخدمات وكنت وفيا للغاية له."



وتأهلت ويلز لقبل النهائي بعد الفوز 3-1 على بلجيكا وستواجه البرتغال على مكان في نهائي البطولة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.



وأضاف روبسون-كانو "خلال الموسم الماضي قررت عدم تمديد عقدي مع ريدينج وبدء صفحة جديدة في مسيرتي المهنية" مؤكدا أن الانتقال سيكون في صالح مستقبل أسرته.



وفي مباراة الأمس كان روبسون-كانو أفضل لاعب وقال عن الهدف "تلقيت الكرة (العرضية التي أرسلها آرون رامسي).. وتمكنت من الاستدارة.. ووضعت الكرة في الشباك."



وأشاد مدرب ويلز كريس كولمان بلاعبه الذي لم تكن مشاركته في البطولة مؤكدة قبل شهر واحد فقط بسبب الإصابة لكن اللاعب اثبت أنه جدير بثقة المدرب عندما أحرز هدف الفوز 2-1 في شباك سلوفاكيا في دور المجموعات لتواصل ويلز تقدمها.



وقال المدرب "شعرت بسعادة كبيرة بعد إحرازه الهدف لأنه كان قريبا من الغياب عن البطولة.. لقد بذل جهدا هائلا لاستعادة لياقته. وكان على قدر المهمة.. كان يعد نفسه لمعركة وهو يمثل كابوسا للدفاع المنافس."



والمهمة المقبلة لروبسون-كانو ستكون مواجهة مع قلب دفاع البرتغال بيبي في ليون بوم الأربعاء وهو يعتقد أن بوسع فريقه الفوز والوصول للنهائي.

