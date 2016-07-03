أرسنال يعلن تعاقده مع الياباني أسانو

ضم ارسنال الانكليزي المهاجم الدولي الياباني الشاب تاكوما اسانو من سانفيريتشي هيروشيما، وذلك بحسب ما اعلن النادي اللندني اليوم الاحد.



وقال مدرب ارسنال الفرنسي ارسين فينغر: "انه مهاجم شاب موهوب وواعد جدا. حقق بداية واعدة لمسيرته الاحترافية في اليابان ونتطلع بفارغ الصبر لكي نساهم في تطوره".



ولم يعط فينغر اي تفاصيل بشأن عقد اللاعب الياباني البالغ من العمر 21 عاما والذي سيشارك مع منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم ضمن اولمبياد ريو الشهر المقبل.



وانتخب اسانو الذي خاض 5 مباريات دولية مع المنتخب الياباني الاول، افضل لاعب شاب في الدوري الياباني الموسم الماضي.



