الإسباني أرتيتا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن لاعب وسط ارسنال الانكليزي لكرة القدم، الاسباني ميكل ارتيتا اليوم الاحد انه اعتزل اللعب نهائيا وسينضم الى الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي باشراف مواطنه المدرب جوسيب غوراديولا.



وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاما: "استطيع التأكيد اني اعتزلت اللعب وسأنتقل للعمل ضمن الجهاز الفني لمانشستر سيتي برئاسة بيب غوارديولا".



واضاف: "ستكون الفرصة رائعة بالنسبة الي للعمل مع احد افضل المدربين في العالم والاستفادة من خبرته".



وكان ارتيتا بدأ مسيرته في صفوف فرق الفئات العمرية في برشلونة قبل ان ينتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي ورينجرز الاسكتنلدي وريال سوسييداد الاسباني ثم ايفرتون وارسنال الانكليزيين.



