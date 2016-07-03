تشيلسي يضم البلجيكي باتشواي إلى صفوفه

أصبح المهاجم الدولي البلجيكي الشاب ميتشي باتشواي اول تعاقدات تشيلسي الانكليزي بقيادة مدربه الجديد الايطالي انتونيو كونتي، وذلك بحسب ما اعلن النادي اللندني اليوم الاحد.



وقال تشلسي في موقعه على شبكة الانترنت: "يسعد نادي تشلسي ان يعلن بان ميتشي باتشواي اكمل اليوم انتقاله من مرسيليا" الفرنسي حيث كان يلعب منذ 2014 بعد ان انتقل اليه من ستاندار لياج.



واشار تشلسي الى انه وقع مع المهاجم البالغ من العمر 22 عاما عقدا لخمسة اعوام، مضيفا ان "المهاجم القوي، السريع والمطلوب جدا، انتقل الى ستامفورد بريدج بعد ان بنى سمعة كمهاجم ينهي الهجمات بشكل جيد خلال مشواره في فرنسا وبلجيكا".



وواصل النادي اللندني: "كان جزءا من المنتخب البلجيكي في كأس اوروبا 2016 وسجل هدفا في اول لمسة له وفي اول مباراة له الاحد الماضي، بعدما حول تمريرة عرضية من زميله الجديد في تشلسي ادين هازار في مباراة فازت بها بلاده على المجر 4-صفر" في الدور الثاني قبل ان تخرج من ربع النهائي على يد ويلز (1-3).



وبدوره قال باتشواي: "انا سعيد للتوقيع مع احد اكبر الاندية في اوروبا وفي بدء فصل جديد من مسيرتي. امل ان اتمكن مساعدة تشلسي للفوز بالعديد من الكؤوس خلال تواجدي في ستامفورد بريدج".



وتابع المهاجم البلجيكي الذي سجل 23 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي رغم ان فريقه كان يعاني الامرين وانهى الدوري المحلي في المركز الثالث عشر: "قال لي ادين هازار و(الحارس الدولي البلجيكي) تيبو كورتوا اشياء جيدة عن النادي، ومع قدوم انتونيو كونتي فانها فترة مثيرة لكي اكون لاعب تشلسي".



وواصل: "انها فرصة مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي. انا اتطلع بفارغ الصبر للعب في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم المقبل".



وسار باتشواي على خطى المهاجم العاجي الكبير ديدييه دروغبا الذي انتقل الى تشلسي من مرسيليا بالذات عام 2004 في طريقه لكي يصبح احد افضل اللاعبين الذين عرفتهم الملاعب الانكليزية بعدما ساهم في قيادة النادي اللندني الى احراز لقب الدوري المحلي اربع مرات والكأس المحلية اربع مرات ايضا وكأس الرابطة ثلاث مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة.