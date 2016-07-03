الإصابة تحرم ألمانيا من جهود غوميز في كأس أوروبا

تعرض المنتخب الالماني لضربة قاسية لانه سيفتقد خدمات مهاجمه ماريو غوميز الذي سيغيب عما تبقى من مشوار بلاده في كأس اوروبا 2016، وذلك بحسب ما اعلان الاتحاد الالماني اليوم الاحد.



واصيب غوميز السبت في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة القارية ضد ايطاليا (6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي) وترك مكانه في الدقيقة 72 لجوليان دراكسلر.



وخضع غوميز للفحص المقطعي اليوم الاحد وقد اظهر اصابته بتمزق في عضلة الفخذ.



كما كشف الاتحاد الالماني ان الشك يحوم حول مشاركة سامي خضيرة وبديله في مباراة السبت القائد باستيان شفاينتشايغر.



وسبق للصحف الالمانية ان ذكرت الاحد ان اصابة خضيرة ستبعده حتى نهاية البطولة.



وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الواسعة الاطلاع ان خضيرة يعاني "على الاقل من تمزق جزئي على مستوى الفخذ الايسر".



وكان خضيرة اصيب بعد مرور 16 دقيقة، وحل بدلا منه شفاينشتايغر العائد للتو من الاصابة والذي يعاني من حاليا من التواء في رباط الركبة.



وسيعاني منتخب المدرب يواكيم لوف من غياب قلب الدفاع ماتس هوملس ايضا لكن الاخير بسبب الايقاف.



ويلعب ابطال العالم في دور الاربعة مع الفائز من مباراة مساء اليوم الاحد بين فرنسا المضيفة ومفاجأة البطولة ايسلندا.