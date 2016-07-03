مدرب ويلز: لا نخشى البرتغال

قال كريس كولمان مدرب ويلز إنه لا يوجد سبب للخوف من مواجهة البرتغال في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 رغم غياب بعض اللاعبين البارزين في تشكيلته مبديا ثقته في البدلاء.



وباتت ويلز من أبرز مفاجآت البطولة بعدما تصدرت مجموعة تضم جارتها انجلترا وأطاحت ببلجيكا المرشحة للقب من دور الثمانية ليرتفع سقف طموحها في أول مشاركة ببطولة كبرى منذ 1958.



وأبلغ كولمان الصحفيين اليوم الأحد قائلا: "هذه أرض جديدة وإما ستعمينا الأضواء ونرجع إلى حيث أتينا أو نثق بأنفسنا وندافع عن هويتنا."



وأضاف: "نقضي الكثير من الوقت في التفكير فيما لا نحب أن يحدث بدلا من التركيز في تحقيق ما نريد ورسالتنا هي عدم الخوف فلا يوجد ما نخشاه."



وستكون المعضلة الأكبر أمام كولمان هي تعويض غياب لاعب الوسط المؤثر آرون رامسي الذي سجل هدفا وصنع أربعة أهداف في النهائيات وكذلك المدافع بن ديفيز للإيقاف.



وتابع المدرب: "اللاعبان رائعان لكني لست قلقا من مشاركة أي لاعب لأن الجميع يعرفون أسلوبنا وما هو متوقع منهم وخطة اللعب التي لن تتغير."



وحاول كولمان تجنب الحديث عن المواجهة بين أيقونة فريقه جاريث بيل الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة والبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في ريال مدريد والذي لم يظهر بشكل مبهر في النهائيات.



وأشار كولمان إلى أن التركيز الشديد على رونالدو فقط قد يؤذي ويلز لأن الهداف التاريخي للبرتغال بإمكانه القيام "بشئ مميز" في أي وقت.