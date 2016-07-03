كونتي الحزين يودع إيطاليا بعد خسارة ألمانيا

ودع أنطونيو كونتي منصبه كمدرب لايطاليا أمس السبت بعد الهزيمة بركلات الترجيح في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 أمام المانيا بقلب مكسور لأنه سيترك خلفه مجموعة "رائعة" من اللاعبين.



وكال لهم المديح على الأداء ضد المنتخب الالماني في المباراة التي انتهت بالخسارة 6-5 بركلات الترجيح في دور الثمانية بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "كانت مباراة صعبة من جميع الجوانب. أظهرنا روحا عالية في التغلب على العقبات."



وأضاف: "من المخجل الخروج بهذه الطريقة لأنها مسألة حظ. لكن فريقا كبيرا هو الذي تأهل وأعتقد أنه الأفضل في العالم من كل الزوايا."



وتابع: "كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز.. كان اللاعبون في خيبة أمل شديدة بعد المباراة."



وسيتولى كونتي الان مسؤولية تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز بعد عامين في قيادة منتخب ايطاليا.



وبينما لم يكن المنتخب الايطالي مليئا بالمواهب التي كانت موجودة في السابق فإنه تجاوز التوقعات بالفوز على بلجيكا والإطاحة باسبانيا حاملة اللقب والوصول مع الغريمة القديمة المانيا إلى ركلات الترجيح في مباراة السبت.



وبعد أن بدا فوز المانيا محتما حين وضعها مسعود أوزيل في المقدمة في الدقيقة 65 ضغط المنتخب الايطالي وتعادل بعد 13 دقيقة أخرى من ركلة جزاء وكاد حتى أن ينتزع الانتصار.



ومضى كونتي قائلا "كرة القدم قد تجلب لك السعادة وقد تترك مذاقا مريرا في فمك. سيكون للاعبين مكان دائما في قلبي.



"ترك اللاعبون بصمة كبيرة على هذه البطولة وأظهروا أنه بالرغبة والعمل الشاق فإن بوسعك تحقيق شيء."



* كونتي المتأمل



وأمعن كونتي الأنيق النظر في مسيرته التي انتهت مع المنتخب الوطني وقال إنه يعتقد أن أكبر انتصار هو العمل مع هذه التشكيلة والجهاز الفني.



وقال "كانت سنوات رائعة بالنسبة لي. صنعنا حقا أجواء أسرية ساحرة وللأسف انتهى كل شيء الليلة."



ويعتقد كونتي أن ايطاليا بوسعها تحقيق انجازات كبيرة.



وتابع "في هذه العملية اقتربنا كثيرا من بعضنا البعض.. سيترك ذلك بصمة لا يمكن محوها. بعض هؤلاء اللاعبين لا يمكن إلا أن يتطوروا.



"أتمنى أن نترك حبا للمنتخب الوطني وللقميص وأتمنى أن يتم نقل هذه الرسالة رغم خروجنا من البطولة."



وسيخلفه جيامبييرو فنتورا مدرب تورينو السابق.



وقال كونتي في تحسر: "مستقبلي الان مع تشيلسي. لكي أكون أمينا كنت سأحب ألا أحصل على اجازة لأن ذلك كان معناه تقدمنا في هذه البطولة قبل الذهاب لهذه المغامرة الكبيرة."



وأكد أنه سيحصل على اجازة لعدة أيام قبل أن يبدأ عمله باستاد ستامفورد بريدج.

وأضاف كونتي "سيكون هناك تحد في تشيلسي لكني سأستمتع به."