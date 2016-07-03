لوف: مواجهة ايطاليا "دراماتيكية"

اعتبر مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف بان احداث مباراة فريقه مع ايطاليا والتي حسمها بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي جاءت دراماتيكية.



وقال "كانت مباراة دراماتكية لم اشهد مثلها في السابق. اضاعة 7 ركلات ترجيحية من اصل 18 زاد من الشد العصبي والتوتر والاثارة. لقد نجح الشباب في ترجمة محاولاتهم واضاع المخضرمون" في اشارة الى محاولات توماس مولر ومسعود اوزيل وتوني كروس الفاشلة.



واضاف "قمنا يتغيير طريقة لعبنا لان المنتخب الايطالي يعتمد على الاطراف في عملية الاختراق وبالتالي فضلنا مواجهته بثلاثة مدافعين وخمسة لاعبين في خط الوسط لقطع الامداد على رأس الحربة".



وعن الاصابات التي تعرض لها لاعب الوسط سامي خضيرة والمهاجم ماريو غوميز قال "من الصعب على خضيرة اللحاق بالمباراة في نصف النهائي في حين يتعين علينا الانتظار بالنسبة الى غوميز".



يذكر ان ايطاليا ستفتقد جهود قلب دفاعها ماتس هوملز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في البطولة.



اما مدرب ايطاليا انطونيو كونتي فقال "اعتقد بان المانيا اظهرت الكثير من الاحترام تجاه فريقنا وخير دليل على ذلك انه قام بتغيير اسلوب لعبه لمواجهتنا".



واضاف "كانت المباراة صعبة وشاقة من جميع النواحي. لقد اظهر افراد فريقي تصميما كبيرا كما فعلوا طوال البطولة. كنا نحلم ببلوغ الدور نصف النهائي والذهاب ابعد من ذلك لكننا كنا ندرك ايضا باننا قد نعيش هذه الخيبة".



وتابع "لقد امضيت وقتا رائعا مع المنتخب الايطالي وبرفقة لاعبين رائعين، لقد خلقنا شيئا رائعا، عائلة حقيقية لكن للاسف المغامرة تتوقف الان".



