إيمري يطالب جماهير سان جيرمان بنسيان إبراهيموفيتش

طالب المدرب الإسباني اوناي ايمري جمهور فريقه الجديد باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم بنسيان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتركيز على المستقبل، وذلك خلال تقديمه ثلاثة لاعبين جدد في النادي الباريسي.

وقال ايمري الذي ترك اشبيلية وانضم إلى سان جرمان خلفا للوران بلان بعد أن قاد النادي الأندلسي للقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في المواسم الثلاثة الاخيرة: "نبدأ من نقطة الصفر"، مضيفا في مؤتمره الصحافي الاول في "بارك دي برينس" ملعب سان جرمان "زلاتان في باريس، كان ذلك جميلا. اختبرت امرا مشابها في اشبيلية، لكن ما حصل في الماضي انتهى".

ووقع إبراهيموفيتش عقد انتقاله إلى مانشستر يونايتد يوم الجمعة بعد ان قاد باريس سان جرمان الموسم الماضي للفوز بجميع الالقاب المحلية من خلال تسجيله 51 هدفا، لكنه فشل معه في تخطي ربع نهائي دوري ابطال اوروبا حيث خرج امام مانشستر سيتي الانجليزي.

وواصل ايمري خلال تقديمه اللاعبين الثلاثة الجدد حاتم بن عرفة والبلجيكي توماس مونييه والبولندي غريغور كريتشوفياك: "نركز الان على المستقبل وانا سعيد وفخور بوجودي هنا"، مشيرا بالاسبانية الى انه وفريقه الجديد حسما الى حد ما الصفقات التي يريدانها للموسم المقبل.

ووعد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي بان يواصل المدرب الجديد النجاحات التي حققها الفريق في المواسم الماضية، مضيفا: "هدفنا ان نذهب الى اقصى حد ممكن في دوري ابطال اوروبا. ما حققه لوران بلان كان رائعا لكني قررت التغيير، ان نبدأ حقبة جديدة مع مدرب جديد".

أما بن عرفة القادم من نيس، فقال بعد تقديمه لوسائل الاعلام: "قبل عام كنت دون فريق والان انا لاعب في احد... بامكاني الصعود الى مستوى جديد اخر هنا".

وتعاقد سان جرمان مع بن عرفة حتى عام 2018 بعد المستوى المميز الذي قدمه الموسم الماضي مع نيس.

وحمل بن عرفة (29 عاما و15 مباراة دولية) الوان ليون (2004-2008) ومرسيليا (2008-2011) ونيوكاسل (2011-2015) وهال سيتي الانجليزيين (2015) ونيس منذ 2015 حيث سجل 17 هدفا و6 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وأحرز بن عرفة لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع ليون بين 2005 و2008 ومع مرسيليا في 2010.

أما بالنسبة للوافد الجديد الاخر المدافع الدولي البلجيكي مونييه، فهو وقع عقدا يمتد لاربعة اعوام قادما من اف سي بروج وقد اكد: "شرف لي ان يتم اختياري من قبل باريس سان جرمان من اجل تعزيز فريق يضم العديد من النجوم الكبار".

ولم يعط سان جرمان اي تفاصيل مالية مرتبطة بالعقد الذي وقعه اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 24 عاما والذي كان مشاركا مع منتخب بلاده في كأس اوروبا 2016 ووصل معه الى الدور ربع النهائي قبل ان يخرج الجمعة على يد ويلز (1-3).

ومن جهته، وصل كريتشوفياك الى نادي العاصمة الفرنسي من اشبيلية حيث لعب تحت قيادة ايمري، وقد وقع اللاعب البولندي البالغ من العمر 26 عاما عقدا يمتد لخمسة اعوام.

وسبق لكريتشوفياك ان لعب في الدوري الفرنسي مع بوردو وهو تحدث عن عودته الى "ليغ 1"، قائلا: "ينتابني شعور بالفخر ان اعود الى فرنسا لارتداء قميص ناد طموح جدا هو باريس سان جرمان. الاستمرار في العمل مع اوناي كان اساسيا في اختياري. انا قادم الى باريس لاعيش عواطف جياشة ولاحرز اكبر عدد من الالقاب".