ديل بوسكي يواصل التعاون مع الاتحاد الإسباني

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، اليوم الاثنين، إن فيسنتي ديل بوسكي سيواصل العمل معه في دور لم يتحدد حتى الآن بعد رحيله عن تدريب المنتخب الوطني.

وأعلن ديل بوسكي البالغ من العمر 65 عاما عزمه ترك المنتخب الإسباني عقب الهزيمة أمام إيطاليا في الدور الثاني لبطولة اوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي وقال الاتحاد الأسباني - الذي كان قد أقنع ديل بوسكي بالبقاء بعدما اعلن رغبته في الرحيل في 2014 - إنه تفهم قرار المدرب هذه المرة.

وقال البيان: "رئيس الاتحاد الإسباني انخيل ماريا بيار والمدرب فيسنتي ديل بوسكي عقدا اجتماعا اليوم الموافق الرابع من يوليو في مدريد حيث أبدى المدرب رغبته في عدم الاستمرار مع المنتخب".

وأضاف البيان: "انخيل ماريا بيار يعتبر فيسنتي ديل بوسكي ثروة قومية اسبانية وعرض عليه فرصة الاستمرار في التعاون مع الاتحاد وهو ما وافق عليه ديل بوسكي. وسيتم الكشف عن منصبه الجديد خلال الأسابيع المقبلة".

ولم يتم الإعلان عن خليفة لديل بوسكي في تدريب المنتخب.

وقاد ديل بوسكي إسبانيا لأول ألقابها على الإطلاق في كأس العالم في 2010 وتبعه بلقب ثان على التوالي في بطولة اوروبا بعدها بعامين.

وهيمنت إسبانيا على الكرة العالمية خلال هذه الفترة بفضل أسلوب لعبها الذي يعتمد على الاستحواذ المستمر على الكرة وهي طريقة حاولت العديد من الفرق تقليدها.

وتحطمت أسطورتها في كأس العالم 2014 عندما خرجت من الدور الأول بعد خسارتها أول مباراتين في دور المجموعات.

وتم اقناع ديل بوسكي - الذي فاز بلقبين في دوري أبطال اوروبا ولقبين في الدوري الاسباني في أربعة مواسم مع ريال مدريد بداية من 1999 - بالبقاء كمدرب لاسبانيا وقيادة الفريق في بطولة اوروبا 2016 حيث بلغ دور الستة عشر.

لكنه مني بخسارة مستحقة أمام منتخب ايطاليا المنظم وبدا شبحا للفرق السابقة التي قادها ديل بوسكي.