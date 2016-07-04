برشلونة يستعيد خدمات دينيس سواريز

استعاد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم خدمات لاعب الوسط الشاب دينيس سواريز بعدما فعل البند الذي يسمح له بإعادة شرائه مقابل 3 ملايين و250 ألف يورو، بحسب ما أعلن اليوم الاثنين.

وسبق لسواريز (22 عاما) أن ارتدى قميص برشلونة عامي 2013 و2014 قبل ان يعار الى اشبيلية ثم يباع الى فياريال.

ووقع سواريز عقدا لمدة أربعة اعوام مع خيار استمراره مع النادي الكاتالوني لعام اضافي في حال حقق النتائج المرجوة.

وقد وضع برشلونة في العقد بندا جزائيا يسمح للاعب بالرحيل في حال دفع النادي الراغب به مبلغ 50 مليون يورو.

وخاض سواريز مباراة دولية واحدة مع المنتخب الاسباني الاول وكانت ودية ضد البوسنة (3-1) في ايار/مايو الماضي وهو توج بكأس اوروبا دون 19 عاما.

واصبح لاعب الوسط الذي خاض 40 مباراة مع فياريال، ثاني لاعب ينضم لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد بعد المدافع الفرنسي الدولي صامويل اومتيتي القادم من ليون، علما بان النادي الكاتالوني مدد ايضا عقد نجمه البرازيلي نيمار لخمسة اعوام حتى 2021.