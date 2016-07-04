توريس يمدد عقده مع أتليتيكو موسماً إضافياً

أعلن نادي أتليتيكو مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه مدد عقد مهاجمه فرناندو توريس لمدة عام واحد وهو ما سيبقيه مع النادي حتى عام 2017.

وظهر توريس (32 عاما) مع الفريق الأول لأتليتيكو لأول مرة في عام 2001 بعد انضمامه لأكاديمية الناشئين بالنادي. وعاد توريس للفريق في يناير 2015 معارا من ميلانو الإيطالي حتى نهاية الموسم الماضي.

كما أمضى توريس بعض الفترات القصيرة معارا لأندية ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال توريس لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد بالاستمرار في بيتي وهو المكان الوحيد الذي أردت دوما البقاء به وهذا ما تحقق في النهاية".

وأضاف: "لم يكن لدي شك على الإطلاق في المكان الذي أريد ان أكون موجودا به وذلك خلال الإجراءات التي اتخذت والتي لم نكن نعرف خلالها ماذا سيحدث. المهم في النهاية أنني حققت ما تمنيته".

وسجل توريس 12 هدفا في كافة المسابقات مع الفريق الموسم الماضي لينهي اتليتيكو مدريد في المركز الثالث في الدوري الاسباني ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام غريمه المحلي ريال مدريد.

ووقع المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان على عقد جديد مع اتليتيكو الشهر الماضي وهو ما سيبقيه مع النادي حتى 2021.