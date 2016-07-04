فرنسا تكتسح ايسلندا وتطير إلى نصف النهائي

أنهت فرنسا بقسوة مسيرة ايسلندا الخيالية في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم بعدما سحقتها 5-2 في مباراة من جانب واحد اليوم الأحد لتضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع المانيا بطلة العالم.



ولم تستطع ايسلندا الصمود في وجه الهجوم الفرنسي الكاسح سوى 12 دقيقة عندما أرسل بليز ماتودي الكرة من فوق دفاع ايسلندا ليسددها اوليفييه جيرو في الشباك.



وضاعف بول بوغبا الغلة من ضربة رأس في الدقيقة 20 واجهزت فرنسا على احلام ايسلندا تماما بعدما سجل ديميتري باييه وانطوان غريزمان هدفين في ثلاث دقائق قبل نهاية الشوط الاول الذي انتهى 4-صفر.



وقلص كولبين سيجثورسون النتيجة مستفيدا من عرضية جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 56 لكن جيرو سجل ثاني اهدافه في المباراة بعدها بثلاث دقائق بضربة رأس مستفيدا من ركلة حرة لعبها باييه.



وفي الدقيقة 84 سجل بيركر بيارناسون الهدف الثاني لايسلندا لكن النتيجة كانت قد حسمت بالفعل لاصحاب الضيافة.