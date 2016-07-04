لوف: "نشوة" انتصار فرنسا دافع كبير لنا

قال يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم الاثنين، إن النشوة الكبيرة التي تشعر بها فرنسا الدولة المضيفة لبطولة أوروبا 2016 بعد تأهلها للدور قبل النهائي تمثل حافزا إضافيا لفريقه قبل مواجهة المنتخبين يوم الخميس المقبل.

ويستعد المنتخب الألماني - الذي سيحتاج لتعديل في تشكيلة بسبب إصابات لحقت بسامي خضيرة وماريو جوميز إضافة لإيقاف المدافع ماتس هوملز - لمواجهة تشكيلة فرنسا التي تعج بالثقة.

وأضاف لوف الذي قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل للصحافيين "مثل هذه المباريات تكون رائعة".

وبلغت ألمانيا تحت قيادة لوف الدور قبل النهائي عقب اللجوء لركلات الترجيح المثيرة، والتي قادت الفريق للفوز على إيطاليا يوم السبت الماضي.

وتابع: "يشكل هذا حافزا بالنسبة لنا. أقصد بسبب حالة النشوة (التي تعيشها فرنسا). كانت الأمور مشابهة في البرازيل في الدور قبل النهائي (لكأس العالم 2014) أمام دولة يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة. قدمنا أداء جيدا أمامهم".

وزادت ألمانيا على ذلك بتغلبها 7-1 على الدولة المضيفة في بيلو هوريزونتي في مباراة استثنائية بالدور قبل النهائي لكأس العالم وهو ما ترك ملايين من البرازيليين في حالة صدمة.

وقال لوف: "أدينا المهمة على ما يرام وقتها وسنؤديها على ما يرام هذه المرة أيضا".

وضمنت فرنسا بلوغ الدور قبل النهائي بفوزها 5-2 على أيسلندا أمس الاحد حيث سجلت أربعة أهداف في أول نصف ساعة لتحطم أي أحلام للفريق الذي شكل مفاجأة البطولة.

وقال لوف: "قدمت فرنسا مباراة رائعة أمس على الرغم من أنها عانت بعض الشيء في بداية البطولة، حيث كانت تسجل قبل النهاية لتفوز بمباريات مثل هذه".

وأضاف: "بالنسبة لهم شكل هذا نوعا من التحرر خاصة بعد التقدم 4-صفر. إنهم يشعون بالثقة الآن وسيلعبون في مرسيليا بمساندة ضخمة من جماهيرهم."

وتابع المدرب البالغ من العمر 56 عاما "إنهم المرشحون بكل تأكيد (للفوز باللقب) خاصة في ظل مزية اللعب على أرضهم. كانوا مفعمين بالثقة أمس".