الشكوك تحوم حول مشاركة بيبي أمام ويلز

تحوم شكوك حول مشاركة قلب الدفاع بيبي مع البرتغال في مواجهة ويلز بالدور قبل النهائي لبطولة اوروبا لكرة القدم غدا الاربعاء، وسيتخذ قرار نهائي بشأن لياقته صباح الغد.



وغاب المدافع القوي الذي شارك في جميع مباريات فريقه الخمس في البطولة حتى الان عن التدريبات امس الاثنين بعدما اشتكى من ألم في عضلات الفخذ وتدرب بشكل منفصل عن باقي افراد الفريق صباح اليوم الثلاثاء.



وقال المدرب فرناندو سانتوس للصحفيين عندما سئل عن مدى جاهزية بيبي "لن ننام الليلة".



واضاف: "هناك فرصة لمشاركته في المباراة غدا لكن تنتظرنا مباراة صعبة جدا ولذلك يتعين على اللاعبين ان يكونوا في كامل جاهزيتهم قبل السماح لهم باللعب. سنتخذ القرار النهائي صباح الغد".



وتابع: "ليس موقفا جديدا علينا فقد مررنا بمثله من قبل حيث حامت شكوك حول مشاركة لاعبين بسبب الاصابة".