انطونيو يمدد تعاقده مع وست هام حتى 2020

قال نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، إنه مدد تعاقد لاعب الوسط ميخائيل انطونيو حتى 2020.



وبعد الانضمام من نوتنجهام فورست في سبتمبر سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ثمانية أهداف في الدوري في 26 مباراة.



وأبلغ انطونيو موقع النادي على الانترنت: "انا سعيد بالتوقيع على تعاقد جديد. اثق دائما في امكانياتي وعندما احصل على الفرصة لا افرط فيها ابدا وأتمنى أن أكون قد أثبت ذلك".



وسيستهل وست هام الذي حجز مكانا في الدوري الاوروبي للعام الثاني على التوالي بعدما احتل المركز السابع في الدوري الممتاز حملته في موسم 2016-2017 امام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم 13.