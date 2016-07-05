بيرهوف: فرنسا أفضل.. وألمانيا لن تتأثر بالإصابات

قال اوليفر بيرهوف مدير منتخب ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن فرنسا في موقف أفضل قبل مواجهتها مع بطلة العالم المبتلية بالإصابات بعد غد الخميس في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، لكنه أشار إلى أن منتخب بلاده لن يتأثر بالغيابات لوجود شبان جاهزين للمشاركة.



وسيغيب عن ألمانيا خلال المباراة لاعب الوسط سامي خضيرة والمهاجم ماريو جوميز للإصابة، بينما سيغيب ماتس هوملز للإيقاف.



وقد يغيب القائد باستيان شفاينشتايغر إذ يتعافى من إصابة في أربطة الركبة، لكن بيرهوف قال إن قوة تشكيلة ألمانيا ستعوض اللاعبين الغائبين.



وقال بيرهوف في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن فرنسا مرشحة إلى حد ما للفوز بالمباراة. ثقتهم كبيرة في أنفسهم بعد الفوز على أيسلندا ونضجوا جميعا كفريق. كما أنهم لم يخوضوا 120 دقيقة مثلما حدث لنا في مباراة دور الثمانية أمام إيطاليا. لذلك أعتقد أنهم مرشحون لأنهم أكثر نشاطا ويتمتعون بأفضلية اللعب على أرضهم."



وتجاوزت فرنسا منتخب أيسلندا بسهولة بالفوز عليه 5-2، بينما احتاجت ألمانيا لوقت إضافي على شوطين ثم ركلات الترجيح لتهزم إيطاليا.



وتعرض خضيرة وجوميز وشفاينشتايغر للإصابة خلال المباراة، وحصل هولمز على البطاقة الصفراء الثانية التي ستغيبه عن مواجهة فرنسا.



وأضاف مدير منتخب ألمانيا "لدينا بعض الإصابات، لكن رغم ذلك لن نقلص التشكيلة. نملك لاعبين جاهزين لذلك فنحن جاهزون لأنه يمكننا الاعتماد على لاعبين جاهزين وأثبتوا كفاءتهم."



وتألق العديد من اللاعبين الشبان بينهم يوليان دراكسلر (22 عاما) ويوشوا كيميش (21 عاما) وسجلوا خلال ركلات الترجيح أمام إيطاليا بينما فشل شفاينشتايغر وتوماس مولر ومسعود أوزيل الأكثر خبرة في التسجيل.



وسجل دراكسلر هدفا أيضا وصنع اخر في الفوز على سلوفاكيا 3-صفر في دور الستة عشر بينما أظهر كيميش وزميله المدافع يوناس هيكتور -الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام إيطاليا - تماسكا ملحوظا في الجانب الأيمن.



وقال بيرهوف: "أثبت اللاعبون الشبان كفاءتهم ليس فقط مهاريا لكن ذهنيا أيضا خلال هذه البطولة الكبيرة".



ومن المرجح أن يحل إيمري تشان بدلا من خضيرة في مركز لاعب الوسط المدافع مع يوليان فايجل (20 عاما) كخيار آخر في وسط الملعب للمدرب يواكيم لوف.