بيل: رونالدو رائع.. وحضرنا لانتزاع اللقب

قال جاريث بيل إن مباراة ويلز ضد البرتغال في الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بعد غد الأربعاء لن تحسم بالمواجهة الفردية مع زميله بفريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو.



وقال بيل للصحفيين اليوم الاثنين: "الأمر لا يتعلق بمواجهة بين لاعبين اثنين بل ببلدين في قبل النهائي و11 لاعبا ضد 11".



وأضاف: "رونالدو لاعب رائع لكننا نتحدث عما يمكننا القيام به وليس عما نخشاه والأمر متعلق بكيفية الأداء كفريق".



ولم يخطف رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال الأنظار خلال البطولة وسجل هدفين في مباراة واحدة ضد المجر في دور المجموعات.



وسجل بيل ثلاثة أهداف لويلز ولعب دورا محوريا في مفاجأة تأهلها للمربع الذهبي.



وعاش المهاجمان نجاحات مشتركة في ريال أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين في آخر ثلاثة مواسم.



وتركزت الأضواء على علاقة بيل ورونالدو قبل مواجهتهما ونفى اللاعب الويلزي وجود أي خلاف بينهما.



وتابع بيل: "بالطبع نحظى بعلاقة جيدة جدا في مدريد ونستمتع باللعب سويا" مضيفا "انه لاعب رائع والجميع يعرف ما يمكنه القيام به".



وأصبح بيل اللاعب الأغلى في العالم عندما انتقل لريال مدريد مقابل 85 مليون جنيه استرليني (112.92 مليون يورو) من توتنهام هوتسبير في 2013 ليفوق ما دفعه ريال لمانشستر يونايتد للتعاقد مع رونالدو قبلها بأربعة أعوام مقابل 80 مليون جنيه استرليني.



وتثق ويلز في قدرتها على الفوز ببطولة أوروبا 2016 رغم تأهلها لأول مرة للمربع الذهبي في بطولة كبرى.



وتابع بيل: "جميعنا نثق في قدراتنا منذ اليوم الأول كما قلنا في مرات عديدة ولم نأت إلى هنا لنكون مجرد عدد، حضرنا إلى هنا للقيام بواجبنا ونريد الفوز باللقب".