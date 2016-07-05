غياب شفاينشتايغر عن تدريبات ألمانيا قبل موقعة فرنسا

غاب لاعب خط وسط منتخب ألمانيا باستيان شفاينشتايغر عن التدريبات الثلاثاء في خضم استعدادات "ناسيونال مانشافت" للمواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس اوروبا 2016 لكرة القدم الخميس.

وتوج شفايني (31 عاما) بلقب كأس العالم عام 2014، لكنه استعاض عن التدريبات بركوب الدراجة الهوائية والقيام بتدريبات خفيفة في معسكر المانيا الكامن في ايفيان.

وغاب بدوره المدافع بينيديكت هوفيديس عن التدريبات الجماعية، لكنه سيلعب أمام فرنسا، والإمكانية قائمة لإشراكه في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب زميله ماتس هوملس الموقوف.

وسيفتقد منتخب ألمانيا لخدمات لاعبين مؤثرين في المواجهة المرتقبة أمام الديوك: هوملس بداعي الإيقاف، المهاجم ماريو غوميز ولاعب الوسط سامي خضيرة عقب تعرضهما لإصابة في عضلة الفخذ وتمزق على مستوى الفخذ على التوالي.

وأصيب شفاينشتايغر، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في 22 مارس الماضي خلال التدريبات، وغاب عن المواجهات الرسمية والودية منذ ذلك الحين، قبل أن يدشن عودته بهدف أنيق خلال فوز ألمانيا أمام أوكرانيا (2-صفر) في دور المجموعات ضمن النهائيات الحالية.

وتواجه ألمانيا المضيفة فرنسا في نصف النهائي في مرسيليا الخميس، بحيث سيلتقي الفائز بينهما مع الفائز في موقعة النصف نهائي الثاني بين البرتغال وويلز الأربعاء.