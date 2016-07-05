فالنسيا يعلن انضمام البرتغالي ناني إلى صفوفه

قال فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن الجناح البرتغالي ناني الذي يستعد لمواجهة ويلز في قبل نهائي بطولة أوروبا غدا انضم للنادي من فناربخشه بعقد مدته ثلاثة أعوام.

ولم يكشف فالنسيا عن التفاصيل المادية للصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية قدرت قيمتها بنحو 8.5 مليون يورو (9.46 مليون دولار).

وقال النادي الإسباني عبر موقعه على الإنترنت اليوم: "توصل نادي فالنسيا لاتفاق مع الدولي البرتغالي لويس كارلوس الميدا ناني‭‭'‬‬ للانضمام للنادي‭ ‬في السنوات الثلاث المقبلة".

وتنافس فالنسيا مع ستوك سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات لاعب مانشستر يونايتد وسبورتنغ لشبونة السابق ليصبح أولى صفقات النادي للموسم المقبل.

وتألق اللاعب البالغ عمره 29 عاما - والذي سجل 20 هدفا في 101 مباراة مع منتخب بلاده - الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف في 28 مباراة بالدوري التركي ليساعد فريقه على احتلال المركز الثاني بالمسابقة.

وفاز ناني بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في ثمانية أعوام في أولد ترافورد وانضم إلى فناربخشه الصيف الماضي لمدة ثلاثة أعوام بعدما قضى موسم 2014-2015 معارا في سبورتنغ لشبونة.

وبدأ ناني مباريات البرتغال الخمس في بطولة أوروبا الحالية حتى الآن وسجل هدفين وصنع واحدا. ومن المتوقع أن يكون إلى جوار كريستيانو رونالدو في الهجوم ضمن التشكيلة التي ستواجه ويلز في ليون غدا.