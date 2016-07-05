فيرغسون يشجع غيغز على خوض تحدي التدريب

شجع أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، رايان غيغز على قبول تحدي التدريب مشيرا إلى أن الوقت قد حان ليشق اللاعب الويلزي السابق طريقه.



وأنهى غيغز ارتباطه بيونايتد يوم السبت الماضي بعد 29 عاما توج خلالها بالدوري الانجليزي الممتاز 13 مرة تحت قيادة فيرغسون وخاض 963 مباراة كلاعب.



وقاد غيغز (42 عاما) الجهاز الفني ليونايتد في أربع مباريات بشكل مؤقت عقب اقالة المدرب ديفيد مويز في 2014.



وعمل مساعدا للمدرب لويس فان غال لكنه تبع المدرب الهولندي في الرحيل عن اولد ترافورد بعدما عرض عليه النادي دورا رأى انه يقلص من صلاحياته تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو طبقا لما ذكرته وسائل اعلام بريطانية.



وقال فيرغسون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "حان الوقت ليقف غيغز على قدميه ويقبل التحدي".



وأضاف: "هذه صناعة شديدة التنافس وقائمة على النتائج وتحتاج لأشخاص يتمتعون بشخصية خاصة، أعتقد أنه مستعد للعمل بالتدريب فهو يتمتع بكثير من الكفاءة ولا يريد أن يهدر قدراته في ناد يقيل مدربا كل عامين".



لكن غيغز قال في بيانه إنه: "لا يملك خططا محددة" بشأن خطوة التدريب.



واستعان مورينيو في مهمته الجديدة مع يونايتد بمساعده روي فاريا الذي يتعاون معه بشكل مستمر منذ 2002 ولم يجد فيرغسون ما يعيب قراره.



وأضاف فيرغسون (74 عاما) "أعرف أن مورينيو كان سيختار غيغز لو لم يملك مساعدا بالفعل. يجب أن يكون المساعد شخص تثق به طيلة حياتك.



"عندما وصلت إلى يونايتد أحضرت أرتشي نوكس ليساعدني لأنه شخص جدير بالاحترام وأثق فيه بنسبة مئة في المئة وجوزيه مورينيو يحظى بمساعد منذ سنوات ويحق له الارتباط به."