مارتينو يستقيل من تدريب منتخب الأرجنتين

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن جيراردو مارتينو استقال من تدريب المنتخب الوطني بسبب المشاكل التي يعاني منها الاتحاد المحلي للعبة، وكذلك بسبب صعوبة اختيار تشكيلة من 18 لاعبا ستمثل البلاد في مسابقة كرة القدم للرجال في اولمبياد ريو دي جانيرو.



وقال الاتحاد في بيان أصدره بالنيابة عن مارتينو: "بسبب المشاكل المتعلقة باختيار قيادة جديدة للاتحاد الارجنتيني لكرة القدم والتي تؤثر على اختيار التشكيلة التي ستمثل البلاد في اولمبياد ريو المقبلة قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تقديم استقالته اليوم".



وتأتي استقالة مارتينو عقب هزيمة الارجنتين أمام تشيلي في نهائي كأس كوبا أمريكا الشهر الماضي.