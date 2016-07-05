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فيفا يقلص فترة إيقاف فالك إلى 10 سنوات

المصدر: زيوريخ - رويترز
جيروم فالك
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الثلاثاء، أنه قلص العقوبة الموقعة على اثنين من كبار مسؤوليه، بما في ذلك الأمين العام السابق الذي تم منعه من ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم عقب تحقيق في مزاعم فساد.

وثبتت لجنة الطعون بالفيفا - برئاسة لاري موسندن - إلى حد كبير القرارات التي اتخذتها الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم، فيما يخص جيروم فالك إلا أنها قلصت عقوبة إيقافه من 12 إلى 10 سنوات.

كما تم تقليص عقوبة تشونج مونج جون وهو مسؤول آخر بالفيفا من ست إلى خمس سنوات.

وأوقف الفيفا الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له هذا الثنائي عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم عقب اتهامه بانتهاك ميثاق أخلاقيات المؤسسة.

كلمات دالّة

#فيفا, #جيروم فالك

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